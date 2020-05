Muerte de peces en Los Lagos de Xalapa fue por “cuestiones de la naturaleza”

La consultora técnica ambiental de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA), Magaly Cruz Marzoa, dio a conocer que la mortandad de peces en el Paseo de Los Lagos fue originada por variantes de temperatura y oxigenación de estos ecosistemas.



“La contaminación crónica que tiene este grupo de peces, más los cambios de oxígeno y temperatura. Estos son efectos metereológicos climáticos, son cuestiones de la naturaleza, de la propia circulación del agua”.



En ese sentido, la bióloga descartó que estos resultados sean ocasionados por el proyecto de saneamiento, iniciado por la PMA y la SEFIPLAN, ya que aseguró, este método tiene el objetivo.



“No, nada tiene que ver, está comprobado y fundamentado que estos microorganismos no sólo mejoran la calidad del agua y activan la dinámica del ecosistema. Los organismos tendrán una vida muchísimo mejor. El proyecto no tiene que ver con la mortandad, es parte de la dinámica que tiene ese ciclo”.



Asimismo, destacó que dicho proyecto, en el cual se vertieron microorganismos, está compuesto por una tecnología japonesa que consiste en trabajar con una mezcla de levadura y dos tipos de bacterias, mejor conocido como microorganismos eficaces o en inglés Effective Microorganisms (EM) y está probado por más de 30 años que con esta tecnología se mejora la calidad del agua y la calidad de vida de todos los organismos en este ecosistema.



Aunado a ello, resaltó que la edad de los peces de Los Lagos, no es temprana, pues son el resultado de una contaminación que persiste en el sitio y al colocar estos microorganismos, se pudo observar que sólo las especies más sanas son las que están sobreviviendo.



“Necesitamos dar el tiempo de madurez al proyecto. Los Lagos ya tienen muchísimas décadas en este estado completo de descomposición, de disminución de su calidad del agua. Hoy podemos comportar que a escaso mes y medio del trabajo, ya tenemos la eliminación de los olores. La escala de color del lago indica mejora”.



“El evento de la mortandad forma parte del ciclo de vida de los organismos, hay organismos que ya por contaminación crónica o por un desequilibrio fisiológico tenderán a morir y el nuevo grupo de animales va a tener mejor calidad de vida”.



Cabe resaltar que en días pasados, se hizo visible la mortandad de peces en el primer lago, hecho que originó preocupación por parte de los xalapeños, donde muchos manifestaron que era origen de la falta de visitantes o la contaminación.



En este sitio, la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente (PMA) y la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) iniciaron el saneamiento del agua con una inversión de 6 millones 800 mil pesos.