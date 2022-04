Mujer acusa que Fiscal de Coatepec ilegalmente otorgó custodia de su hijo a expareja

Presentan denuncia en contra de la Fiscal Cuarta de la ciudad de Coatepec, por presuntos actos de corrupción que ponen de por medio a menor de 10 años.Gloria Martínez Mortera, madre del infante, denunció esta mañana en conferencia de prensa, a la Fiscal Cuarta, Astrid Guadalupe Galicia Reyes, especializada en delitos contra las mujeres, niñas, niños y trata de personas en Coatepec.Informó que en la denuncia que ya fue presentada ante la Fiscalía Anticorrupción, se expone que Galicia Reyes haciendo mal uso de sus atribuciones, le otorgó el resguardo del menor al padre sin que existiera algún documento legal."Ya se realizaron las diligencias correspondientes, así como las denuncias respectivas a la asociación y/o retención del menor y las que pudieran existir en contra de la licenciada Astrid Guadalupe Reyes", agregó.Martínez Mortera, expuso que a pesar de que existe un procedimiento de custodia, el padre del menor le solicitó verle el pasado 2 de abril, día que no tiene permitido verlo, mencionó que bajo el engaño de llevar al menor por un jugo, su padre se lo llevó sin darle conocimiento de nada."El día viernes bajó engaños, me pidió ver a mi hijo el día sábado y darle un regalo, no le correspondía el día de convivencia, bajo engaños me dice que va a llevar a mi hijo por un jugo, pasan minutos y no regresan, voy y no están, le marco y no me responden", añadió.Declaró que posterior a esto, el procedimiento de custodia, el que se le entregaba la custodia provisional a ella, fue interrumpido por la Fiscal Cuarta, y no se le permitió ver a su hijo"Con el papá de mi hijo, tenemos un procedimiento para la custodia, yo tengo la custodia provisional y el sólo tenía días de convivencia a los cuales iba a esporádicamente. Bajo la orden de esta licenciada, interrumpió el procedimiento para que mi hijo no me fuera entregado.Ante esta situación, solicito la intervención del Gobernador del Estado y de la Fiscal General del Estado para ordenar las investigaciones pertinentes."Acudo ante estés medios de comunicación con el objeto de que el señor Gobernador, así como la Fiscal General, tomen cartas en el asunto y se investigue lo que por derecho corresponden", finalizó.