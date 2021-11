Mujer atropellada por pizzero muere tras 11 días de hospitalización, en Veracruz

La señora Lucía C. M., de 55 años de edad, perdió la vida tras once días de permanecer internada en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz, al sufrir un paro cardiaco, generando la movilización de las autoridades ministeriales de la Fiscalía Regional de Justicia. Ella fue atropellada el pasado sábado 23 de octubre, quien iba en compañía de sus nietas y nieto.Esto se dio este miércoles en el citado nosocomio, de la avenida 20 de Noviembre en la ciudad de Veracruz, donde permanecía.Su nieta Joanna N, de nueve años de edad, permanece internada en la Torre Pediátrica, pues sufrió fracturas en la pierna derecha y quemaduras en el cuerpo al caerle encima la motocicleta.Lucía C. M., cruzaba la avenida Ignacio Allende, con la calle de Echeven, en la colonia Centro, en compañía de sus familiares de seis, siete y nueve años de edad respectivamente, la cual sigue internada.Ellos querían pasar del camellón a la banqueta, hacia el mercado para dejar a la menor de siete de edad, con su mamá, quien estaba trabajando.Sin embargo, fueron colisionados por un repartidor de la empresa Pizza Hut, identificado como Antonio Josué B. R.A decir de testigos, el motorizado manejaba a exceso de velocidad y se pasó la luz roja del semáforo. La mujer fue aventada por el golpe, a varios metros contra el pavimento inconsciente, mientras que la pequeña de nueve años de edad quedó debajo de la motocicleta.Testigos del accidente ayudaron a los otros menores de edad y a la señora y la nieta herida. Mientras que otros retuvieron al empleado de Pizza Hut. El personal de la Cruz Roja asistió a las lesionadas y las canalizó al citado hospital.Tránsito Municipal de Veracruz, y Policías Estatales y Navales, dejaron a disposición de la Fiscalía al presunto responsable.