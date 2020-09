Mujer de 82 años supera COVID-19, en Hospital 11 del IMSS de Xalapa

La Oficina de Representación Regional Veracruz Norte, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informa que el pasado 10 de septiembre egresó del Hospital General de Zona (HGZ) No. 11, en Xalapa, la señora Irma, de 82 años, recuperada de COVID-19.



La derechohabiente padece de otras comorbilidades crónico degenerativas, pero gracias a la atención recibida en la unidad médica, pudo vencer la enfermedad causada por el coronavirus.



A su ingreso, se le realizaron estudios de gabinete y laboratorio, y la prueba de COVID-19 salió positiva; recibió tratamiento integral y soporte con oxígeno durante su estancia hospitalaria, comentó el director médico del HGZ No. 11, Óscar Baizabal Ramírez.



No obstante su edad y sus padecimientos previos, la paciente no presentó mayores complicaciones, lo que le permitió superar la enfermedad rápidamente.



Después de haber permanecido hospitalizada por seis días, actualmente se encuentra con su familia; dice sentirse agradecida por la atención recibida del personal del área COVID-19 del HGZ No 11.



Asimismo, su nieta Delia expresó: “A todo el personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, de la clínica No. 11, en Xalapa, les agradezco infinitamente la labor que realizaron con mi familiar, que egresó de este hospital favorablemente. A los médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, personal de nutrición, personal de limpieza, de mantenimiento, camilleros, todos son muy valiosos, y sé que forma parte de la recuperación de mi abuelita”.