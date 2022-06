Mujer de Coatzacoalcos busca a su hija desaparecida en Quintana Roo

Desde abril, Michell Viviana Segovia Andrés de 29 años, originaria de Coatzacoalcos, Veracruz, está presuntamente desaparecida en Quintana Roo.Maribel Andrés es la desesperada mujer que desde hace tres meses busca a su hija y sospecha que ésta fue asesinada presuntamente por quien era su pareja sentimental.A pesar que tras su desaparición fue activada la alerta Alba, la chica sigue sin ser hallada.La señora Maribel narró que su hija se fue a vivir a Playa del Carmen hace ocho años para trabajar en la zona turística y ella estuvo acompañándola por algún tiempo. Sin embargo, la señora Maribel decidió regresar a su natal Coatzacoalcos en lo que su hija Michell trabajaba, juntaba dinero y se regresaba a este puerto.Fue a principios de año cuando comenzó a perder comunicación con su hija y en abril finalmente dejó de recibir sus llamadas y mensajes.Ante la situación, la dama comenzó a divulgar fotografías de Michell en páginas de Facebook de Playa del Carmen para pedir que si alguien tenía información de su paradero le avisaran.Gracias al apoyo de las colectivas feministas de aquel Estado se logró viralizar la búsqueda en la Riviera Maya y fue en ese momento que la señora Maribel comenzó a recibir varios anónimos en los que afirmaban que la última vez que vieron a su hija fue en una fiesta en Tulum y que de ahí hombres se la habrían llevado a la fuerza en una camioneta roja, presuntamente frente a su novio.“He recibido muchas llamadas anónimas donde me dicen que Michelle ya está muerta y lo que pido en este caso es encontrar su cuerpo. Me dicen que su cuerpo lo depositaron en un cenote”, declaró.A la par, amigos y conocidos de la joven veracruzana le hicieron saber a su mamá que Michelle presuntamente era maltratada por este sujeto, ya que en ocasiones observaron que tenía moretones en el rostro y cuerpo.Toda la información que la gente le ha proporcionado a la señora, ella se le ha dado a conocer la Fiscalía para que la tomen en cuenta como parte de la investigación, sin embargo, ella segura que solamente le dan largas y nota inconsistencias desde el momento que no han llamado a declarar a su novio.“Lo único que pido es que si a la Fiscalía ya le di capturas de pantallas, ya les di fotografías, yo ya señalé quién fue, ¿por qué no han hecho lo pertinente? Creo que lo primero que deberían haber hecho es buscar a la última persona que estuvo con ella, con quien Michelle vivía, es el sujeto con el que ella andaba. Es lo único que pido porque la Fiscalía no está haciendo su trabajo. Yo lo único que quiero es encontrar a mi hija”.“Si él era su pareja sentimental durante seis meses. Por qué él, si ya sabe que se está buscando a Michelle, no se ha ido a parar y decir: ‘Mi novia está desaparecida, aporto información’. Porque él está como si nada”, fustigó.La señora Maribel dio conocer que debido a que ha investigado para dar con su hija, ha recibido diversas amenazas de muerte.“Quiero recuperar el cuerpo de mi hija, quiero traérmela de regreso. Es todo lo que yo pido. Me han amenazado. A mí no me importa perder la vida si es buscando a Michelle”, agregó.Por lo anterior, Maribel pidió el apoyo de buzos para buscar a su hija y la intervención de la autoridad federal para investigar el caso.