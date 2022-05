Mujer denuncia que es acosada desde hace 5 años, en Emiliano Zapata

Buen día:Necesito que me ayuden, soy una mujer de 62 años que vive sola en la calle Rubí en Emiliano Zapata y hace más de 5 años que un hombre se planta como cuija o chupetona en la ventana de mi recámara, la cual da al fraccionamiento privado y a la maleza.Yo no conozco a ese hombre, no sé quién es pero todas las noches me molesta de esa manera en mi ventana, el 30 de abril ahí durmió borracho y roncó toda la madrugada. He llegado a pensar que es alguien del mismo fraccionamiento.Pido ayuda porque las autoridades no me hacen caso y él lleva mucho tiempo molestándome y amedrentándome. Me acecha y hostiga. Les pido ayuda, por favor, porque ya no aguanto, esto lleva 5 años y las autoridades no me hacen caso, les pido auxilio.Debido a que no recibo ayuda me enfermo, mis músculos y tendones se tensan y tengo que medicarme por los nervios.Ya lo he denunciado al Comandante de Dos Ríos, al 911 e igual a la Comandancia. Reporté al Instituto de la Mujer de Dos Ríos y me dijeron que no les corresponde y no me hacen caso. De igual manera reporte al agente municipal de Jacarandas sin recibir ninguna ayuda.Yo, Lourdes López, hago un llamado a las autoridades pertinentes, en espera de que me puedan ayudar.