MUJER, en todas sus presentaciones debe ser respetada; informándolas, no obligándolas

Deseando que tengan salud todos los colaboradores de ese importante medio, quisiera realizar un intento de réplica, que más que convertirse en un argumento, quisiera tenga la intensión de conocer el punto de vista del autor de Prosa Aprisa y de sus amables seguidores, intitulada "La Polémica por Luna Bella, lo rescatable del Carnaval".De inicio me parece un tema en el que había que poner especial atención de una manera crítica y bien balanceada para que sea paritaria la opinión, cuestión que no dejó pasar por alto tan excelente Periodista, el SEÑOR, (así con mayúsculas, porque las buenas costumbres y la doctrina lo sugieren) Arturo Reyes Isidoro.Entrando de lleno al tema, considero que no se trata de torsos descubiertos ya sean biológicamente de hombre o mujer, sino más bien de una redirección cultural que se ha venido perdiendo; abarca usted muy bien todas las opiniones de quienes tuvieron más resonancia en sus expresiones; pero habría únicamente que preguntarse ¿estamos de acuerdo en que se continúe así? (todavía recuerdo los desnudos de afuera de catedral de cierto grupo que no mencionaré porque su líder ya es finado y no es bueno hablar de quienes no están).Tengo la mitad de su edad y todavía fui educado casi con los mismos principios de antaño y que aseguro no desconoce usted: "sonrojarse ante una mujer" (lo recuerdo porque solía pasarme con mi ahora esposa o uno a ella", "un hombre o una mujer entre menos enseñe, más cautivadora se vuelve decían los abuelitos","nada de andar esperando a la novia en las esquinas como velador, ve y pide permiso"...Me pregunto si estamos dispuestos a ser tolerantes y cuando manifestemos nuestra opinión no de conservador, sino como marcan la moral y las buenas costumbres, como dijeran los juristas, no seremos blancos de numerosas criticas por anticuados, pero a poco SEÑOR, aquella época, como todas, tenía su especial peculiaridad en ese rubro de "educación".Por último, es verdad que estuvimos rebasados por las circunstancias, "conservadoras", pero ahora no solo es eso, se agrega estar en contra, "chairos", llenos de "abrazos y no balazos", donde no se permite expresar lo que se piensa, por que es estar en contra; pero sobre todo, en donde es más fácil al estilo de ya saben quién, es mejor decir "eso no nos corresponde o ya viene de gobiernos anteriores", atentando contra la familia y demás temas que se prestan para polemizar.En mi opinión afirmo, lo mas hermoso antes de que existiera la MUJER, ES LA MUJER, aunque no pueda gustar y en todas sus presentaciones debe ser respetada, informándolas, mas no obligándolas, que no solo valen por su belleza o por sus atributos, sino por el simpe hecho de ser mujer y que enseñar los senos o los pezones u algo más, cualquiera lo puede hacer ya sean hombres o mujeres, más pocos o una mínima de féminas se pueden resistir.Está por demás decir que leo todas las opiniones, porque es viajar por otros planetas y conquistar nuevas constelaciones dentro de mis pensamientos.Si pudiera omitir mis datos solo a sus lectores le agradecería.DAMM