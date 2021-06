Mujer expone acoso por parte de supuesto servidor público; pide investigación

Ivonne Ángel, ama de casa, acudió a la plaza Sebastián Lerdo de Tejada para denunciar que es víctima de acoso por un supuesto funcionario público de nombre Javier Ángeles.



Con una pancarta en la que se aprecia el mensaje: "Estoy siendo acosada y amenazada por un servidor público llamado Javier Ángeles. Solicito, por favor, sea investigado por las autoridades correspondientes", lanzó un llamado al gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, para que se le dé el seguimiento a su denuncia.



Aunque no especificó qué tipo de amenazas o agresiones, detalló que han sido de manera indirecta por parte de varios sujetos pero sólo ha identificado a uno, tras verlo en una propaganda del Ayuntamiento de Xalapa.



"Llevo dos años y seis meses recibiendo un tipo de acoso de hombres que no dan la cara. En un periódico que llegó a mi casa, estaba ese hombre en la publicidad y ahí tuve la primera idea de quién podría estar en todo esto. A ciencia cierta no lo sé. Creo que las autoridades pertinentes deben hacer su trabajo".



Comentó que todo se originó luego de acudir a clases de ballet, donde empezó a notar invasión a su privacidad por varios sujetos.



"No he acudido a hacer la denuncia formal, porque cuando quise hacerlo, esta persona envió a otras personas a decirme que me fuera bien con mi denuncia. No sé qué tipo de influencias tenga esta persona. Vine a pedir informes aquí a Palacio de Gobierno para que me dijeran qué tengo que hacer", concluyó.