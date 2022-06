Mujer fue golpeada en Boca del Río y Fiscal no quiso actuar, denuncian

La fiscal segunda de Boca del Río, Zuleyma Segura Granillo, fue denunciada en Xalapa por su inacción ante una presunta agresión perpetrada contra una madre de familia.La afectada Ingrid Adame Pérez acudió a la Fiscalía y señaló que, junto con su hija menor de 4 años y su madre, Norma Pérez Hernández, fueron víctimas de agresiones y amenazas por parte de una mujer identificada como Francisca Estrada García.Ella asegura que cuando intentó proceder contra su agresora la fiscal a cargo no aceptó su denuncia, pese a que cuenta con pruebas y testigos de las lesiones que sufrió en el ataque.Acompañada de su abogado, Tomás Mundo Arriasa, afirmaron que la denuncia también involucra al inmediato superior jerárquico de Zuleyma Segura Granillo, el fiscal regional de la Zona Centro Veracruz, César Guillermo Caballero Cortés.Lo anterior entre otras cosas al configurarse presuntamente los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal.Adame Pérez relató que ella, su hija y la abuela de la menor fueron agredidas el pasado 7 de junio y lo reportaron al número de emergencia 911. Sostiene que por el caso intervino la Policía Naval, que tras detener a la mujer la puso a disposición de la fiscal segunda de Boca del Río.En la denuncia Norma Ingrid Adame, de 31 años, da cuenta que la fiscal se negó a recibirle la denuncia, amenazó a los elementos de la Policía Naval y dejó en libertad a la agresora.En entrevista, Adame Pérez detalló que hasta ahora no sabe el porqué de la agresión, que se suscitó en la calle en Casas Tamsa, pues cuando estaba estacionada la mujer solo se acercó a reclamarle que no sabía manejar, la insultó y empezó a agredirlas a empujones y cachetadas.Desde entonces, incluso señala que ha recibido diversas amenazas:“Temo por mi vida, no por mí, sino por mi hija porque le tomó fotos y videos y nos dijo que sabía dónde nos podría encontrar. Estamos mal emocionalmente, me duele”, dijo.Relató que la fiscal sí le tomó la denuncia a la mujer agresora, de la que reiteró no conocer, por lo que no sabe el tipo de influencia que pudiera tener en la Fiscalía.“Tengo mucho miedo por mi hija, ella sabe todo y yo nada, no he podido declarar; después de esto también tendré miedo. Si algo me llegara a pasar yo responsabilizaría a Francisca, a Zuleyma y a sus superiores por no hacer nada”, indicó.De la misma forma, el abogado Tomás Mundo indicó que la Fiscalía actúa “de una forma estúpida” pues mientras por un lado se han establecido cuotas de denuncias e integración de carpetas al mes, por el otro, no se da seguimiento a los agraviados.Indicó que las lesiones que recibieron las mujeres son de aquellas que tardan en sanar más de 15 días y aun así no se da el seguimiento a estos hechos.En la denuncia, el abogado solicitó entre otras cosas que se realicen las investigaciones pertinentes y se haga una valoración racional de las pruebas para acreditar la probable responsabilidad penal en que incurrieron los denunciados.Además, que se acredite que el fiscal regional, César Guillermo Caballero Cortés, haya aprobado las 5 evaluaciones de control y confianza: médica, toxicológica, poligráfica, de entorno social y de situación patrimonial: “requisito sine qua non, para poder ejercer el cargo que ostenta”.