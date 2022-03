Mujer huyó tras provocar choque y volcadura, en Veracruz Puerto

En calles de la colonia Ricardo Flores Magón, el puerto de Veracruz, volcó un automóvil Renault luego de ser impactado por otro auto Nissan, cuya conductora huyó de sitio.Esto se dio en el cruce de la avenida Xicoténcatl, entre Uribe y Paso y Troncoso de la citada colonia.Michael Fabian D. S. de 25 años de edad, conducía el Renault, tipo Kwid, sobre la avenida Xicoténcatl, hacia el centro de la ciudad.Pero por el lado izquierdo fue colisionado por un automóvil Nissan Versa, de color gris cuyo conductora no habría respetado la preferencia y provocó la colisión. Por el golpe el carro, marca Renault salió proyectado y se volcó en su costado izquierdo.El joven conductor presentó golpes y fue auxiliado por automovilistas mientras que la persona presunta responsable huyó. Era una mujer la cual no se detuvo y escapó con su unidad no sin antes dejar tirada una de las placas.Al punto se movilizaron los elementos de la Cruz Roja para atender al conductor del automóvil compacto. Al tiempo que la zona fue asegurada porAgentes de Tránsito Municipal de Veracruz, quienes se hicieron cargo de la placa YAV-902-A.El perito de vialidad ordenó el retiro de la unidad con apoyo de una grúa para enderezarla y remolcar a un corralón.