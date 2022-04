Mujer murió tras ser arrollada en Medellín de Bravo

En el libramiento de la carretera federal Paso del Toro-Alvarado, adelante del puente hacia Jamapa, dentro del municipio de Medellín de Bravo, una mujer perdió la vida al ser arrollada por un carro no identificado, quedando tirada sobre la carpeta de rodamiento.Esto se dio la noche del sábado en la citada carretera federal del libramiento Paso del Toro-Alvarado. Al punto se trasladaron los elementos de la Policía Estatal y Municipal para acordonar la zona.Los paramédicos de Protección Civil se trasladaron a verificar a la víctima, la cual ya no contaba con signos vitales. El sitio fue acordonado por los uniformados y se pidió la presencia de las autoridades ministeriales.Correspondió al personal de Servicios Periciales y agentes de la Ministerial, las diligencias del levantamiento de cuerpo y su traslado al Forense para la autopsia de rigor, quedando la víctima en calidad de no identificada, abriéndose una carpeta de investigación.Primeros reportes indican que la mujer intentó cruzar la carretera cuando fue arrollada por un vehículo desconocido que se dio a la fuga.