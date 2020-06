Mujer perdió trabajo por pandemia; en redes, ofrecía su televisor por comida

Desesperada porque desde hace meses no tiene trabajo, una madre de familia de Veracruz, ofreció sus aparatos electrónicos por comida.



Paola Rodríguez Figueroa, publicó en su Facebook, una foto de su televisión con el mensaje "lo cambio por un kilo de pollo y tomates me urge para darle de comer a mis hijos".



La madre que tiene 28 años, se dedica a limpiar casas y desde el inicio de la pandemia por el COVID-19, perdió el trabajo y de ella dependen dos hijos de 4 y 1 año de edad, así como su mamá de la tercera edad.



"Estoy vendiendo mis pocas cositas que tengo, o no vendiendo, cambiando por comida. No tengo pareja, soy yo sola", dijo.



También ofrece sus servicios de limpieza a cambio de alimentos "difícil por lo del virus yo trabajaba limpiando en una casa y como pasó esto no tengo trabajo. No es que me den, yo puedo limpiar sus casas a cambio de comida".



Tras la publicación, algunos vecinos y personas a las que llegó su mensaje, decidieron ayudarla.



Finalmente, consiguió pollo para dar de comer a sus hijos y no tuvo que dar a cambio su televisor.



"Me trajeron un pollo. Mi vecina me vino a invitar unos taquitos. Seguir trabajando de lo que caiga, por los niños, el chiquito necesita pañales y leche, mi mamá igual".



Pero los días de pandemia continúan y Paulina aún no ha conseguido trabajo, viven en la colonia dos caminos del puerto de Veracruz y puso a disposición su teléfono para quienes requieran servicios de limpieza en sus casas 2294067829.