Mujer que sobrevivió a intento de asesinato de su pareja pide resguardo al IVM

María Eugenia Mejía “Maru”, quien fue víctima de intento de homicidio por parte de su esposo en el 2017, pidió a las autoridades ser considerada para resguardarse en un refugio para mujeres, luego de que le informaran que a su agresor le modificaran las medidas cautelares y saldrá de prisión para continuar su condena en prisión domiciliaria.



De acuerdo con la directora del Instituto de la Mujer, Blanca Aquino, desde que fue notificada, la joven solicitó iniciar los trámites ante el Instituto Veracruzano de la Mujer (IVM) para mantenerse a salvo, debido a que teme ser agredida nuevamente, toda vez que teme por su vida.



“Ya estamos en contacto con ella para un refugio que sería la alternativa ahorita. Eso le corresponde al Instituto Veracruzano de las Mujeres porque es quien decide si es o no aceptada, pero ya se iniciaron las gestiones”, dijo



Los refugios para mujeres a los que ha ido, dijo, están a cargo del organismo por parte del Gobierno del Estado y está ubicado en la ciudad de Xalapa, es una dirección reservada.



Debido a la tentativa de feminicidio, un refugio municipal no es conveniente, por ello, se ha ya hecho la solicitud formal al Instituto Veracruzano de las Mujeres que la mantenga a resguardo.



“Como lo de ella es una cuestión de intento de feminicidio (sic) tiene que ser el refugio y el único que existe es en la ciudad de Xalapa, un albergue temporal, no es conveniente, no es adecuado”, señaló.



En el 2017, “Maru” de 25 años fue atacada por su esposo de siete puñaladas luego que ella le solicitara el divorcio. Debido a las heridas, estuvo varios días en terapia intensiva hasta que logró recuperarse.