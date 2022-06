Mujer resulta lesionada tras ser atropellada por lujoso auto

Una señora de nombre Laura, fue atropellada por el conductor de un vehículo BMW sobre la carretera Veracruz-Xalapa a la altura de la colonia de Tejería.Testigos señalan que el automovilista trabajador de TAMSA, iba a exceso de velocidad cuando tomó el retorno del semáforo por lo ya no logró librar a la señora que cruzaba la calle.Al lugar llegaron paramédicos de la Cruz Roja para valorar a Laura quien, para obtener ingreso, abre la puerta de tienda Yepas a cambio de monedas, misma que se ubica a contra esquina del accidente.Elementos de la policía estatal, quienes presenciaron los hechos, interceptaron al conductor para evitar una posible huida, posteriormente llegaron elementos de la Guardia Nacional para recabar las versiones de los involucrados y testigos.La afectada, aunque resultó con fuerte impacto, no tuvo que ser llevada a un hospital, mientras que la unidad que no contaba con placas, pero sí permiso de circulación, resultó con abolladura en la parte frontal del vehículo.