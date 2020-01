Mujer transgénero no puede ser candidata a reina del Carnaval: Comité

El Comité del Carnaval sancionará a los Reyes y Reinas por llegar tarde. Con las modificaciones al Reglamento, se estipulan amonestación económica a la Corte Real en caso de que ocasione retrasos a los desfiles o no asistan a los eventos altruistas.



El presidente del Comité del Carnaval, Luis Antonio Pérez Fraga, señaló que la multa va desde 10 hasta mil Unidades de Medida por incurrir en alguna falta. A los tres retrasos, será dado de baja como integrante de la Corte, esto debido a que anteriormente se retrasaba hasta una hora del paseo porque la reina o princesa se estaban maquillando.



“Hay sanciones económicas, destituciones. Por ejemplo, para la disciplina en las cortes, el hecho de que sean puntuales en los paseos, que no empiecen tarde porque algún soberano no llegue; el hecho que asistan a los compromisos como las coronaciones, labores altruistas. Las sanciones se tienen catalogadas en UMAS y van desde 10, 20 hasta mil”, expuso.



Las comparsas y batucadas también serán acreedores a sanciones en caso de que incurran en comportamiento inapropiado o agredan a los asistentes.



El Reglamento fue aprobado en el Cabildo y enviado a la Legislatura Local, el cual fue aprobado el pasado jueves; asimismo, se contempla la integración de un Consejo Consultivo que rija al Carnaval de Veracruz.



“Se puso orden, había cuestiones sueltas, sanciones para poner orden, se turnó a la Legislatura y ya se aprobó. Tenemos la normativa, tendremos un consejo consultivo que integren los hoteleros, restauranteros, lo que tiene que ver con el servicio turísticos”, refirió.



En el reglamento, se mantienen los requisitos para ser Reina del Carnaval, por lo que rechazó que Karla Grijalva, pueda ser candidata el próximo año, como lo manifestó en días pasados luego de que se le entregara su acta de nacimiento con el cambio de nombre y género.



Pérez Fraga puntualizó que nació “veracruzano” y el estatuto dice que debe ser una “veracruzana” la reina del carnaval, “tiene que ser mujer por nacimiento, veracruzana de nacimiento.



-¿No podría participar?

- Pues no, porque no nació veracruzana, el clara la ley, sería veracruzano, él ya fue reina trans, por eso hay diferentes categorías, reina gay, reina gay”, señaló.

Para que entre en vigor el nuevo reglamento debe ser publicado en la Gaceta Oficial del Congreso del Estado.