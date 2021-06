Mujeres candidatas declinan a sus partidos y se unen a Cinthya Lobato

“No sé qué es peor, si la traición o la mentira”, dijo Martha Grayeb, candidata a síndica única de la planilla de Antonio Frutis en la capital del Estado, luego de que éste anunciara su declinación a favor de David Velasco Chedrahui.



En la casa de campaña de Cinthya Lobato Calderón, candidata de Unidad Ciudadana (UC), proyecto al que anunció su adhesión, Martha Grayeb definió que fue esta tarde, a través de los medios de comunicación, como se enteró que “su amigo”, la dejó sola en el proyecto.



“Me encuentro realmente muy triste, porque yo no sé qué es más grave, si la mentira o la traición, me enteré por los medios que el candidato que yo esperaba, el amigo que yo creí que íbamos a luchar juntos, me traicionó, porque renunció a la presidencia del partido Cardenista y me abandonó a mi suerte”, expuso.



En este sentido, Martha Grayeb asentó que no puede continuar en un partido donde no hubo comunicación ni apoyo.



Visiblemente afectada, dijo ante medios de comunicación que confió en Antonio Frutis como un amigo con el que tenían un sueño y luchaban juntos para alcanzarlo, por lo que se dijo defraudada ante su declinación por David Velasco.



Es por ello, que por considerar a Cinthya Lobato como una mujer de palabra, honesta y de compromisos, decidió unirse a su proyecto a la alcaldía de Xalapa, con quien dijo, espera que se concreten todos sus proyectos.



De igual modo, la candidata suplente a la diputación federal en el distrito X, por el partido Redes Sociales Progresistas (RSP), Arabella Cañas, declinó junto con su equipo de mujeres a su candidatura, para unirse a un equipo que tiene como objetivo transformar Xalapa.



“Me uno al equipo de Cinthya Lobato porque es la mejor opción, y le pedimos el apoyo a todos los que estaban con nosotros en RSP, para que le den el voto a Cinthya y a sus diputados”, exhortó.



Por su parte, la candidata de UC a la alcaldía, agradeció el apoyo y expresó que el mensaje es muy claro, “es el tiempo de las mujeres”.



“Este es un proyecto real, un proyecto ciudadano y hoy poder recibir a mujeres como ellas que han trabajado y que han demostrado con hechos desde hace mucho, su amor, trabajo y desempeño por Xalapa. Hoy estamos las mujeres unidas para poder transformar esta ciudad, hoy las mujeres decimos ya no al pasado, ya no a los partidos tradicionales; hoy damos la oportunidad a un proyecto nuevo, de hombres, de mujeres, un proyecto de todos, un proyecto con Unidad Ciudadana”, finalizó Cinthya Lobato en su último día de campaña electoral.