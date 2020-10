Mujeres de conurbación Veracruz-Boca esperan acceder a créditos para emprender proyectos

Este sábado es el último día para la entrega de fichas para solicitar el apoyo de "Mujeres Emprendedoras" que oferta la Secretaria de Desarrollo Social, desde temprana hora se registraron filas en las ventanillas correspondientes al municipio de Veracruz, Boca del Río y Medellín.



La ayuda consiste en entrega de 5 mil hasta 50 mil pesos para proyectos de productos que ellas elaboren o servicios que ofrezcan de manera individual y pueden ser acreedoras aquellas que tengan entre 18 y 68 años.



En Veracruz puerto, aunque se está realizando las solicitudes, la visita socioeconómica a los domicilios y eventual entrega se realizará hasta que el semáforo epidemiológico cambie a amarillo.



"Yo me dedicaba a trabajo en el hogar, limpiaba casas, cuando empezó la pandemia me apoyaron un tiempo, pero no tantos meses. Quisiera invertir en hacer tamales, tener ollas grandes, un buen anafre, comprar un diablito porque mi idea es vender casa por casa. Decían que 5 mil, a lo mejor menos, pero con que me alcance para algo", comentó Ashley González.



Las mujeres que acuden a realizar el trámite son principalmente personas que perdieron su fuentes de ingresos por la pandemia o que buscan invertir en sus negocios que ya tenían en casa.



"Me dijeron que me iban a dar el apoyo ya en enero. Yo tengo un negocio de antojitos", dijo Dinorah



Uno de los requisitos es que no pueden utilizar el recurso para proyectos artesanales y no para la venta a cambaceo como venta de ropa y calzado.



"Son cosas que hagan con sus manos, va desde hielitos, empanadas, tostadas, bolsas artesanales, sandalias, comida", les explicó el representante de la Secretaria de Desarrollo Social.