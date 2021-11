Mujeres emprendedoras requieren apoyo para superar obstáculos

La falta de políticas públicas o iniciativas civiles que apoyen a las mujeres emprendedoras a superar las barreras que se topan en el camino afecta no sólo la posibilidad de generar más fuentes de empleo y de contar con fuerza de trabajo, sino también genera pérdida de talento, señaló Carla Canales Reyes, vocal de la Mesa Directiva de COPARMEX Veracruz.La empresaria mencionó que si bien todos los seres humanos tienen derecho a la libertad, la igualdad y la dignidad, se debe reconocer que en la práctica no es así y sobre todo las mujeres se enfrentan a escenarios más complejos que los hombres.Indicó que además de tener una mayor carga en la relación trabajo-emprendimiento-familia, son medidas con valores y creencias viejas y sufren burlas, abusos y agresiones en diferentes formas, contextos e intensidades, obstáculos que no se dan en el caso de los hombres.Destacó que no hay indicadores sobre esto que permitan conocer cuántas empresas se han dejado de crear por no haber logrado las condiciones de competitividad necesarias.Ante ello, exhortó a la COPARMEX nacional a iniciar con la medición de los factores que inhiben la actividad laboral y empresarial femenina y con los datos que se obtengan, establecer propuestas para combatirlos.