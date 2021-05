Mujeres indígenas de Zongolica, nada que celebrar el 10 de mayo

En la actualidad las mujeres indígenas siguen siendo discriminadas por una parte de la sociedad, establecida en la zona conurbada, donde son vistas como personas inferiores.



Así lo manifestó Rosario Macuixtle comerciante de flor de la sierra de Zongolica, quien asegura que la celebración del 10 de mayo sólo es para quienes tienen dinero y compran un regalo.



En la zona rural e indígena, la mujer no ha sido reconocida como parte del desarrollo de una sociedad. En cambio en su misma comunidad sufre muchas veces de vejaciones por parte de su pareja, intimidaciones o algún tipo de violencia de género.



En estas zonas no existe la festividad a la mujer, ni a la madre. Se les trata igual los 365 días del año, tienen sus actividades propias en el hogar, el campo y la familia y sus jornadas de trabajo exceden las 14 horas diarias.



Señala que la igualdad de género no se aplica porque las mujeres cargan atados de leña y hacen actividades del campo propias de los varones, trabajan por igual, pero no ganan dinero por sus actividades y viven de lo que el hombre provee.



Este día las mujeres indígenas aprovechan para asistir al panteón a llevar flores a sus madres o abuelas, trabajan como cualquier día y esperan a ser reconocidas en algún momento por su propia familia.