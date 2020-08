Mujeres transgénero acusan discriminación de la Fiscalía General, en Xalapa

Mujeres transexuales denunciaron discriminación por parte de autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE), al negarles terminar con el procedimiento correspondiente para que les sea entregado el cuerpo de un joven que se suicidó y que era pareja de una de las chicas de la comunidad transexual.



De acuerdo a Britney Hernández Vargas, pareja de Roberto Rodríguez, originario de Tlaxcala, la Fiscal número diez les está solicitando un documento que tenga varios datos personales del joven, así como algo que compruebe que fue suicidio.



"Él se suicidó el domingo a las 9:15 de la mañana, se suicidó en el cuarto donde vivíamos, en la calle Tulipanes, colonia México, él se ahorcó. He pedido el cuerpo de él porque no tenía familia. Yo quiero que la fiscal sea consciente, ella quiere averiguación, pero yo le entregué toda la documentación de que el chavo no era de aquí. Nos pone peros y peros".



Explicó que sus familiares lo encontraron junto con una nota en la que mencionaba por qué supuestamente se quitaría la vida, prueba que ya fue entregada en la Fiscalía.



"En lo que escribió decía que no tenía a nadie, él estuvo primero en el DIF, estuvo con varias familias y una familia sólo lo agarraba como esclavo. Yo no lo encontré, lo encontró mi sobrino, eso me pedían, algo que comprobara y ya lo entregué".



Mencionó que lo único que desea, es darle sepultura, pero las autoridades siguen negando darle continúa al proceso.



"Hablamos con la Fiscal Diez, se llama Abigail, nos parece que esto es un pretexto. Queremos hacer una denuncia pública, por la discriminación de la que estamos siendo objeto, ella, ayer hizo referencia a sus creencias religiosas y es una servidora pública. Cuando mi amiga dijo que era sus pareja, la fiscal hizo un comentario y nos dijo que su religión le dice que pareja sólo hombre y mujer", concluyó.