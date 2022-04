Municipio Mariano Escobedo pide mantener medidas antiCOVID en Semana Santa

Debido a que las autoridades han pedido mantener las medidas sanitarias antiCOVID-19 en Mariano Escobedo, se espera que la población colabore en el próximo periodo vacacional de Semana Santa y no realice o participe en celebraciones masivas, así indicó el primer comandante de la Policía Municipal, Ismael Ramos.Comentó que aunque este municipio no cuenta con cuerpos de agua o balnearios que puedan atraer a paseantes, hay familias y excursionistas que llegan a la parte alta del municipio, aunque no representan una gran afluencia.En donde sí se dan concentraciones de un buen número de personas, dijo, es en las celebraciones religiosas propias de esta temporada.Indicó que la Policía Municipal, junto con personal de Protección Civil y Tránsito del Estado, estará monitoreando los Vía Crucis y las actividades en las iglesias para brindar atención en caso de que se requiera.Ramos expresó: “esperamos que no haya tanta afluencia por la indicación sanitaria que se mantiene para que no haya eventos masivos por la pandemia”.Mencionó que en los años previos, la Iglesia emitió algunas recomendaciones para suspender actividades como fiestas patronales pero a veces la gente, por su fe, hace caso omiso.