Municipios de la región se niegan a apoyar al cuerpo de Bomberos de Coatepec

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Coatepec y la región, Diego Solano Montano, indicó que la mayoría de los alcaldes de la región se niegan a colaborar económicamente con esta corporación, pues argumentan que los municipios tienen sus propias unidades o direcciones internas de Protección Civil.



“Los alcaldes se han visto apáticos, hemos platicado con ellos, pero ellos han dicho que tienen sus Unidades Internas de Protección Civil, de emergencias en sus municipios. Pero si llegara a suceder algo fuerte y si tienen sus unidades y creen que ellos lo van a resolver todo, pues espero que así sea”, dijo.



No obstante, aseguró que estas unidades municipales no cuentan con el equipo necesario, ni con la capacitación y personal debido para un incidente de mayores dimensiones, por lo que la única agrupación que podría atender esto son los Bomberos.



“En un incidente mayor, las unidades internas no cuentan con el equipo necesario, con la capacitación, con el personal y es ahí donde creo que tendrían que llamarnos a los bomberos por el equipo que contamos, las unidades, no por la cantidad de gente porque somos pocos, pero hay voluntarios que también nos apoyan, siempre hemos trabajado así”, detalló.



Y es que lamentó que este sea el argumento de los Ediles para no apoyar a esta corporación, que, de acuerdo a su titular, sólo el municipio de Coatepec es quien paga el salario de ocho elementos.



“Ese es el argumento que dan y que ellos se encargan de sus emergencias, no quiero mencionar algún municipio, pero sí se han presentado incidentes”, finalizó.