Municipios de Veracruz aplicaron la “licuadora” con millones de pesos federales

Durante 2020, los Ayuntamientos de Álamo Temapache, Papantla y Pánuco transfirieron recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos (FEFMPH) a cuentas con otras fuentes de financiamiento, exhibió la Auditoría Superior de la Federación (ASF).Dicha operación, conocida como “licuadora”, implica un movimiento por más de 79.5 millones de pesos detectados en la auditoría de cumplimiento 2020-A-30000-19-1415-2021-1415-DS-GF de la ASF.Además, el ente fiscalizador advirtió que en el Ejercicio 2020, 13 Ayuntamientos no reportaron un ingreso de 11 millones 347 mil pesos provenientes del mismo FEFMPH.En los casos de Álamo, Papantla y Pánuco, la Federación aportó 79 millones 526 mil 400 pesos del FEFMPH y los Ayuntamientos los transfirieron a seis cuentas con recursos provenientes de otras fuentes de financiamiento.Hubo 13 municipios que no notificaron el número de cuenta específico donde se asignó el recurso, siendo Espinal, con 3 millones 377 mil 300 pesos; Coyutla, 729 mil pesos; Cotaxtla, 2 millones 719 mil pesos; Ángel R. Cabada, 84 mil pesos y Camarón de Tejada, 281 mil pesos.Hidalgotitlán no notificó un millón 317 mil pesos; Manlio Fabio Altamirano, con 186 mil pesos; Santiago Tuxtla, con 2 millones 35 mil pesos; Tamiahua, con 556 mil pesos y con cantidades menores, Zentla, Texistepec, Tantoyuca y Paso del Macho.Por tales acciones, el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente número CG-OIC-SEFIPLAN-INV-37-2021, por lo que se da como promovida la acción que recomendó la ASF.En cuanto a los municipios de región marina, Ángel R. Cabada y Boca del Río no entregaron el soporte documental del pago de 3 millones 335 mil 700 pesos y 7 millones 472 mil pesos, respectivamente del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos (FEFMPH).