Municipios debemos invertir más en seguridad: Ahued

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, señaló que las administraciones municipales deben asumir su responsabilidad en materia de seguridad e invertir más recursos en la formación de sus policías y su equipamiento.El edil indicó que cada quien debe realizar su trabajo, ya que existe mucha responsabilidad y a veces incapacidad financiera."Pero no son irresponsables (los Ayuntamientos), están haciendo lo posible por pagar nóminas, por hacer obras y tienen un recurso que debería aumentarse", dijo Ahued Bardahuil.Consideró una vez más que se debe invertir más dinero para garantizar la tranquilidad de la ciudadanía y evitó hablar sobre la permanencia de las fuerzas armadas en las calles."Yo no tengo la capacidad de meterme en un tema que es táctico, técnico y policial, estaría entrando a una plática donde todo mundo opina sin saber y yo soy neófito en la materia, sí sé que tenemos que tener policías calificados, con armamentos, que ayuden a la gente, que prevengan el delito", dijo.También evadió opinar sobre lo dicho por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández durante su visita a Xalapa, de que los Ayuntamientos y los Estados no están asumiendo su papel y le han dejado la tarea de seguridad a la Federación."Tenemos que invertir más recursos, tenemos que tener administraciones que tengan una buena coordinación financiera y no dejarle todo a la Federación y al estado, también hay reconocer que tenemos responsabilidad la policía, de equiparla de mejorar y tener más elementos", manifestó en la entrevista.En ese sentido, expuso que se tienen que tener más elementos calificados, con armamentos, que ayuden a la gente, que prevengan el delito, más allá de los aspectos tácticos o militares, de los que confesó no tiene conocimiento.Para lograr este propósito, señaló, se debe además mejorar el estado financiero de los municipios, no ser corrupto, no llevarse el dinero a otras cosas e invertirlo en capacitación, más uniformados, equipo y contención del delito.También aplaudió el trabajo que está haciendo el director de Seguridad Ciudadana, Miguel Valdés Ramírez, quien recordó es de "origen Marino con un comportamiento que a mí me da tranquilidad, ahí es hasta donde llego (para hablar sobre el Ejército en las calles)".