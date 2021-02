Municipios no pagan deudas con transportistas de materiales

Empresas y Ayuntamientos tienen adeudos con los trabajadores del transporte que prestan sus servicios para el traslado de materiales en obras públicas y privadas, por lo cual, han recurrido a interponer demandas laborales para el cobro y liquidación.



De acuerdo con la secretaria general del Sindicato Nacional del Cemento en Veracruz, Rocío Montes de Oca, la situación en el gremio del transporte cada vez es más complicada porque se enfrenta a la baja de la demanda del servicio y a pagos pendientes.



“Tanto empresas como Gobierno, nos dicen que no han podido concretar algunos pagos, hay diferentes montos. En la mayoría de los municipios por adeudos de empresas y municipios, inclusive por otros sectores sindicales, en algunos casos se han interpuesto demandas, cerca de 4 demandas han interpuesto los compañeros”, dijo.



Agregó que son contratados por las empresas privadas o bien por los Gobiernos Municipales pero con tarifas de transporte muy por debajo de lo que se paga en otros Estados.



"Al día de hoy, los compañeros transportistas no tiene un pago seguro, no tienen trabajo. Aquí hay veces que la tarifa normal se la están pagando en un 40 a 60 por ciento menos que en otros Estados", finalizó.