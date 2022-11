Municipios podrían acceder a recursos de organismos internacionales: Diputada

La diputada Citlalli Medellín Careaga confirmó que tras su asistencia a la Cumbre Mundial de Alcaldes representando al estado y país, se lograron diversos apoyos en materia de turismo para varias decenas de municipios, incluidos los de Veracruz.La exalcaldesa y ahora legisladora forma parte de Federación Latinoamericana de Ciudades, municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales (FLACMA) y recientemente asistió a Corea del Sur y Tokio en su carácter de presidenta de asuntos legislativos.En representación de más de 30 países y particularmente de México y Veracruz firmó el Pacto Mundial para la Paz y el Futuro Mundial.En Tokio se reunió con representantes de la Agencia de Cooperación de Japón y con el Banco Mundial para aterrizar recursos a fondo perdido para diversos municipios latinoamericanos “para que puedan hacer proyectos autosustentables y sobre todo para erradicar y combatir la pobreza”, sostuvo.“Si los municipios cumplen con toda la tramitología pudieran acceder a estos fondos que son muy importantes porque son miles de millones de organismos internacionales porque no hay quien haga estas gestiones de fondos internacionales”.Dijo que FLACMA acompañará y dará asesoría a los alcaldes que así lo requieran, para la tramitología de estos recursos, que no descarta pudieran concretarse para Veracruz.Criticó que desde la Federación y el Estado no se hayan hecho gestiones de esta magnitud, aunque reconoció que, en el caso de los municipios, también se ha debido a la falta de información de estos programas.“Sabemos que no es un trámite tan sencillo, pero creo que si mostramos compromiso podemos bajar estos recursos para los municipios.“Esto debe ser algo importante que compartirle a la ciudadanía en general porque este viaje fue muy importante para estas gestiones que realizamos”, dijo.