Murió perro “Tyson” por erliquia tras su ingreso a Centro Animal de Coatzacoalcos

Las malas prácticas de los veterinarios y la falta de cuidado de los dueños, son las principales causas que originan la muerte de los perros, tal como sucedió con Tyson, quien la semana pasada ingresó al Centro de Control Animal (CCA) de Coatzacoalcos enfermo de erliquia.



Tyson tenía diez años, llegó al CCA anémico e incluso sus dueños pretendían aplicarle eutanasia, sin embargo, se hizo todo lo posible por salvarle la vida, pero no resistió y falleció.



La presidenta de la Asociación Mexicana por los Derechos de los Animales, Miriam Hernández, explicó que existen veterinarios sin ética y farsantes de la medicina en mascotas, y lo peor es que no hay ley que los castigue.



Tyson recibió un “tratamiento” de un veterinario de la colonia Francisco Villa, que no funcionó.



Miriam Hernández apuntó que gran parte de la responsabilidad es de los dueños de mascotas.



“No puedes dejar que tu animal llegue a esas condiciones sin tú moverte y buscar ayuda, creo que estamos viviendo la peor situación en cuestión de todo porque además hay demasiado abandono, demasiado maltrato y lo peor de todo es que estamos las asociaciones o quienes hacemos esto, estamos solas porque las autoridades se fueron se encerraron y no tenemos nada”, finalizó.