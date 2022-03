Museo de la Música Veracruzana Casa Doña Falla no será para oficinas: Ayuntamiento

La directora de Cultura, Karla Montano Rocher, explicó que este espacio no será destinado a oficinas y prueba de ello es que hay un proyecto de reactivación y la única oficina con la que cuenta es la del administrador.La idea, dijo, es programar actividades musicales de distintos artistas y que el inmueble funcione acorde con lo que demanda la comunidad artística.En el exterior se programarán espectáculos de danza y en el salón de usos múltiples habrá conciertos, “hay que decirle a las y los xalapeños que tengan paciencia, el museo no será una oficina”.La funcionaria reiteró que a la fecha grupos y artistas independientes ensayan, entre ellos la Orquesta Filarmónica y un ballet folclórico que trabajará en el exterior para no dañar el piso del recinto; esto, mientras se concluye el proyecto museográfico en el que ya se trabaja.“Lo que sucede es que se tenía una museografía prestada y con el cambio de administración se entregaron a sus dueños los instrumentos, muebles y otros objetos. Actualmente, se trabaja en su equipamiento para que la población pueda admirar esta casa”, explicó.Karla Montano manifestó que “el Museo de la Música Veracruzana Casa Doña Falla seguirá existiendo y se le dará el mejor uso, porque es el compromiso del alcalde Ricardo Ahued Bardahuil”.Como parte del apoyo a la actividad y agrupaciones culturales que realiza el Ayuntamiento de Xalapa, el 26 de marzo la Orquesta Filarmónica de Xalapa ofrecerá un concierto en el Teatro J.J. Herrera, con un programa que incluye la segunda y cuarta sinfonía de Beethoven, informó su director, Eduardo Carlos Juárez López.Expuso que en días pasados se presentaron las sinfonías uno y tres en la misma sede y el sábado 26, a las 17:00 horas, toca el turno a la dos y la cuatro, además de que gracias al respaldo de la Dirección de Cultura, se ofrecerán las nueve sinfonías del compositor alemán, una cada mes.Destacó que como parte de la sensibilidad y voluntad que tiene esta administración municipal, se acordó que todo el recurso obtenido por la venta de taquilla se le entregue a la orquesta.“Gracias al apoyo del Ayuntamiento se recibe este recurso económico. Desde el inicio de esta administración hemos tenido respaldo total para que nos faciliten espacios para ensayo, conciertos y promoción; una orquesta no puede funcionar sin eso y gracias a que tenemos el apoyo es que podemos seguir vivos”.Eduardo Carlos Juárez también reconoció y agradeció el apoyo de la Dirección de Cultura Municipal, pues ha facilitado las instalaciones del Museo de la Música Veracruzana Casa Doña Falla para que la orquesta ensaye de lunes a jueves, de 18:00 a 21:00 horas.“El trato que hemos recibido es bueno, el lugar es excelente, está limpio y acústicamente bien, es un lujo para nosotros estar en la Casa de la Música, que además es un lugar céntrico y ad hoc para hacer música. Nosotros no hemos visto que aquí se haga otro tipo de actividad más que música”.