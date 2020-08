Museo de la Orquídea de Coatepec seguirá cerrado

El gerente del Museo de la Orquídea en Coatepec, Óscar Espino Contreras, indicó que este lugar permanece cerrado y acatando las disposiciones del Gobierno Federal y Estatal.



No obstante, aseguró que ya se han registrado algunos visitantes en el Pueblo Mágico, que buscan conocer el museo, así como otros lugares turísticos pero aseguró que tendrán que esperar a la reapertura de este tipo de actividades.



“El Museo de la Orquídea sigue cerrado y estará cerrado hasta que no existan condiciones, aunque hemos registrado visitantes que han estado viniendo en estos fines de semana a Coatepec y que buscan el museo pero nosotros seguiremos atentos a lo que la autoridad diga y esperando volver a compartir nuestro trabajo”, explicó.



Asimismo, lamentó que este sector tendrá que esperar para reanudar actividades, pues implica la movilidad de personas y en estos momentos, en que Veracruz está en semáforo rojo es poco viable recibir turistas.



“Prácticamente las actividades entorno al turismo están detenidas aún, estamos en semáforo rojo y mientras no se normalice no vamos a poder reactivar el turismo como se venía haciendo, tendremos que hacer ajustes para que cuando pase esto se vuelva a retomar la actividad con las medidas necesarias”, dijo.