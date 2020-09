Músicos de Veracruz claman apoyo de Gobierno

Integrantes de la Unión de Trabajadores Ejecutantes de la Música en General, Danzantes, Artistas, Intérpretes, Similares, del Estado de Veracruz, adheridos a la CROC, solicitaron la intervención del gobernador Cuitláhuac García Jiménez para que intervenga como intermediario en la solicitud para ser incluidos en el Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias.



De acuerdo al secretario de dicho sindicato, Jaime León Perea, el gremio de músicos fue el único sin apoyo los gobiernos estatales y federales.



"Desde el día 3 de abril se metió la solicitud para un apoyo y como no tuvimos respuesta, metimos los amparos. El oficio que metimos fue precisamente para un apoyo con el programa de contingencia, estamos pidiendo un mínimo vital. Se supone que es un salario mínimo, 120 pesos, estamos hablando ya de 6 meses. No estamos contemplados para los apoyos del gobierno".



Expuso que buscan ser escuchados de manera pacífica, pero de no tener respuesta, se manifestarán.



"Estamos en un punto en donde no tenemos para comer, en donde la manifestación de los agremiados es que ya no tienen objetos materiales para empeñar. Pedimos que no nos dejen fuera de los programas".



Mencionó que son alrededor de 7 mil agremiados a esta organización en toda la entidad, que han esperado desde hace más de 5 meses cualquier apoyo de la federación o del estado.