Músicos piden que se les tome en cuenta para fiestas patronales y eventos masivos

Músicos veracruzanos piden a empresarios locales y a las autoridades del Estado que los tomen en cuenta para contratarlos en festividades patronales y eventos masivos, porque se da más espacio a artistas más conocidos y caros, sin apoyar al talento.A decir de Juan Castelán, vocalista del grupo regional-mexicano “Osadia”, han intentado llegar a foros pero se encuentran con negativas, por lo cual han tenido que buscar escenarios en otros Estados y países.“Lo sentimos con el corazón porque de repente mandamos nuestras solicitudes para ciertas fiestas que son importantes como ahorita de la Candelaria, nos dicen que no hay presupuesto y de repente ves sus artistas, gente que anda muy arriba hablando de costos, no de talento, nos sentimos tristes porque los empresarios no nos toman en cuenta”.Originarios de Huatusco, empezarán una gira en Colombia pero ya realizaron presentaciones en otras partes del país, lo cual fue un respiro tras la inactividad que ha dejado la crisis sanitaria en la que tuvieron que obligar a parar. Consideró que todavía hay desconocimiento del talento local y por ello, no se apoya.“Que volteen a ver a los grupos locales porque se siente muy feo que ahorita que hay poco eventos no nos tomen en cuenta, no conocen cien por ciento el talento, hay muchos grupos y no sólo hablo del mío, hemos ido a Estados Unidos, tenemos reconocimientos en cuanto a premios pero quizás a la gente le gusta de otros lugares”.Juan Castelán lamentó que incluso como agrupación han tenido que buscar trabajo de manera individual para poder emplearse, “los compañeros tienen que ir a otras tocadas con otros grupos, nos vamos e imagínate que otro país te pueda arropar y tu propio Estado no vea esas ganas que tenemos de triunfar”, finalizó.