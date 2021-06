Mutaciones en virus son normales, pero rara vez son más agresivas: Ramos Alor

El secretario de Salud de Veracruz, Roberto Ramos Alor, mencionó que las mutaciones o variantes que se dan del COVID-19 forman parte de la historia natural de un virus, pero rara vez se hacen más agresivas contra el humano.



Mencionó que entre las que se tienen identificadas actualmente aparentemente no han generado una condición que desestabilice o agudice la pandemia que se tiene hasta el momento.



Indicó que las vacunas que se están aplicando a la población la protegen de todo lo que es el COVID-19 y las variantes que se tienen hasta ahora.



Sobre el llamado hongo negro, recordó que él es neumólogo y las micosis forman parte de las enfermedades comunes y particularmente en pulmón hay una enfermedad por hongo que se presenta en personas que tienen debilitado su sistema inmunológico, aunque aun así se debe estar prevenido, pero tampoco hay que generar el pánico.



En cuanto al dengue, comentó que se sigue trabajando con todos los municipios para prevenir esa enfermedad que es un problema de salud pública y ya hay acciones de difusión sobre los mecanismos de contagio y las estrategias para la detención del mosquito.



Ramos Alor aseveró que en estos momentos ese padecimiento ya no forma parte de un problema tan grave como el COVID, pero no se ha bajado la guardia.



El secretario de Salud visitó el macrocentro de vacunación contra el COVID-19 en el ForOrizaba y ahí se dirigió a los presentes para hacerles algunas recomendaciones y no se descuiden por el hecho de tener la vacuna, así como regresar por su segunda dosis para completar el esquema, lo cual es importante para lograr la protección deseada.