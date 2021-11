Nacieron trillizos, en Veracruz Puerto; “es algo muy desafiante”, dice padre

El pasado sábado, nacieron trillizos en la Clínica número 71 del Hospital General del Zona del IMSS, en la ciudad de Veracruz. Junto con su mamá, permanecen hospitalizados y en observación, confirmó el padre de los menores, Eduardo Cárcamo Ferrer.Los niños nacieron a las 34 semanas (7 meses y una semana), por lo cual se mantienen en incubadora y con asistencia respiratoria; el primer bebé nació a las 16:30 horas, el segundo un minuto después y el tercero a las 16:32 horas.“Fue un sentir de muchas emociones, es una de las veces que más miedo he tenido, los informes de la mañana es que iban a tratar de retener lo más que se pudiera el embarazo y en la tarde nos dicen que ya se iba a hacer el estudio y a la media hora me estaban hablando que ya iban a intervenir el embarazo”.Los trillizos pesaron un kilo con 600 gramos, un kilo 340 gramos y un kilo 540 gramos y sus estaturas son 40 y 42 centímetros.Aunque su estado es delicado, los médicos informaron que es normal por ser prematuros y esperan que evolucionen en las próximas semanas.“Por ser prematuros se encuentran un poco delicados, no puedo decir que están bien porque están delicados, están tratando de desarrollar los pulmones al cien por ciento, están propensos a cualquier tipo de infección, bacterias, no tienen su sistema inmune como un bebé de 9 meses, eso explicaban”.La familia, originaria de Soledad de Doblado, tiene ahora 5 hijos, el mayor de 4 años, uno más de 1 año y ahora los trillizos."Ya son 5, es algo muy desafiante. Los vi desde el día que nacieron, ayudé a subirlos del área de toco a incubadora".Tras el parto múltiple, la mamá se encuentra estable y a espera de que los bebés logren desarrollarse por completo.