Nadie es tan pobre “que no tiene nada que dar”: Diócesis de Orizaba

La Navidad es un tiempo especial para manifestarnos solidarios, no hay nadie tan rico que no necesite algo, ni tan pobre que no tenga que dar, indicó el vocero de la Diócesis de Orizaba, Helkyn Enríquez Báez.Agregó que en esta época basta abrir los ojos del alma para descubrir que no hay que buscar personas a las que podemos ayudar desde nuestra realidad y de acuerdo a las posibilidades, pues están a la vista.Indicó que podemos ser solidarios con gestos de fraternidad, con ayuda que pueda solventar la necesidad de alguna persona o familia compartiendo de los alimentos o despensa familiar, "compartiendo algo de nuestro closet que no usamos frecuentemente, ahí podemos manifestar un poco de humanidad y hacer que las personas se sientan valorada por otras".Esta época, segunda navidad en medio de una pandemia donde la gente perdió un ser querido posiblemente quien sostenía a la familia, que perdió su fuente de trabajo y sufren por las consecuencias que esto genera a nivel económico, estabilidad emocional, sustento familiar, es bueno manifestar solidaridad."La Navidad debe ser un tiempo de paz y fe en la esperanza que el niño de Belén regresará como un rey a este mundo. Y esto nos obliga al ejercicio de la caridad, y mantener la esperanza de que un mundo posible es mejor.La esperanza es la virtud que nos mantiene y anima, es el motor de nuestra iglesia, el saber que Dios cumple sus promesas y que nosotros debemos seguir colaborando para que los valores del reino como la justicia, solidaridad,se manifiesten enmodo especial en los cristianos y en todos los hombres de buena voluntad".