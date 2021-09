Nahle puede ser hasta Presidenta de la República, dice morenista Sergio Gutiérrez

El presidente de la Cámara de Diputados federal, Sergio Gutiérrez Luna, alabó a la actual secretaria de Energía, Rocío Nahle García, señalando que ella “sin duda” puede ser Gobernadora o Presidenta de la República.En conferencia de prensa, desde Xalapa, el Legislador destacó que desde su cargo actual está trabajando en la consolidación de la Refinería de Dos Bocas, en Tabasco y “desterrando” las “prácticas” en el sector energético.“Rocío Nahle es una mujer extraordinaria, que está haciendo un gran trabajo, sacando adelante la refinería y no sólo eso, sino desterrando todas esas prácticas que estaban en el sector energético, es una mujer que sin duda puede ser Gobernadora, incluso Presidenta de la República”, expresó.Sobre sus aspiraciones electorales para la Gubernatura, aseguró que no es un tema que esté en su mente, agregando que, “estoy concentrado como presidente de la Cámara, es una responsabilidad bastante importante, en la historia del Congreso sólo ha habido cuatro veracruzanos que han presidido la Cámara”.Reiteró que su interés es dar a conocer lo que está haciendo la Cuarta Transformación y desde la Cámara, como presidente, ayudar a que los acuerdos y propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador salgan adelante.“Tenemos la inminencia de la Reforma Eléctrica, esperemos que llegue en los próximos días, ayudar a que ésta salga, ése es mi trabajo y también venir a socializar esto a Veracruz, qué estamos haciendo y atender a la gente y estar cerca”, puntualizó.Por otro lado, salió en defensa del diputado federal reelecto por Xalapa, Rafael Hernández Villalpando, quien ha sido duramente criticado por su papel en la pasada Legislatura y la no gestión de recursos para la capital veracruzana.Al respecto, comentó que él merece todo su respeto, ya que es su amigo. “Es alguien que allá en la Cámara tiene un papel relevante, ha precedido la comisión bicameral del Canal del Congreso. Creo que la labor que está realizando el diputado Hernández Villalpando en la Ciudad de México tiene un valor importante para la Cuarta Transformación”, aseveró.