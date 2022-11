Naolinco y Misantla no logran convertirse en Pueblos Mágicos

Desde hace 15 años el municipio de Naolinco busca la denominación de Pueblos Mágicos, y Misantla hace 4 años, pero hasta el momento no han cumplido con todos los requisitos que establece la normatividad expedida por la Secretaría Federal de Turismo (SECTUR).El presidente de la Unión de Empresarios y Hoteleros de la Región Cultura y Aventura, Carlos Alberto Meza Bañuelos, reconoció que en ambos casos ha habido algunas carencias en la aplicación de algunos reglamentos que pone como requisito la SECTUR.Manifestó que los actual alcaldes han expresado voluntad y disposición para lograr la denominación y cuentan con el apoyo de la Secretaría de Turismo y Cultura de Veracruz.El objetivo es que el próximo año ambos municipios logren la distinción para que el número de Pueblos Mágicos de Veracruz se incremente de 6 a 8.Actualmente esa denominación la tiene Orizaba, Coscomatepec, Xico, Coatepec, Papantla y Zozocolco.“No vamos a quitar el dedo del renglón con Naolinco y Misantla, porque entre más pueblos mágicos tengamos habrá más apoyo para infraestructura turística”.Reconoció que ambos Municipios deben trabajar para ganarse el nombramiento, porque la denominación de Pueblo Mágico es como una franquicia gubernamental que no se otorga fácilmente.“Es como una marca que se da cuando se cumplen con los requisitos y protocolos exigibles; por ejemplo, que el Municipio no tenga comercio ambulante, que cuente con un plan de seguridad pública bien establecido y que haya un uso adecuado y disposición final de residuos sólidos, entre algunos de los requisitos”.