Naufragan pescadores, en Veracruz Puerto; uno está desaparecido

Un pescador de la cooperativa de la playa norte está desaparecido, la embarcación en la que salió naufragó y ahora no se sabe su paradero. Sus compañeros piden la ayuda de la Marina Armada de México para buscarlos, porque el viento de norte impide que salgan y requieren buques grandes.El presidente de la cooperativa pesquera, Ángel Contreras Vázquez, explicó que salieron a buscar sus redes pero fueron sorprendidos por la marejada, impactando la lancha, uno de ellos quedó atrapado entre las redes."El hombre salió a recoger sus redes y lo sorprendió el viento y lo azotó contra la piedra al enredarse con las redes. ¿Qué pasa ahorita? No lo van encontrar por más que busquen, no lo van a encontrar. Son dos que iban en una lancha recogiendo las redes".Reclamaron que no han recibido apoyo para la búsqueda y por el momento se realiza en tierra porque el Frente Frío mantiene cerrada la navegación."Debería mandar la Marina buscar un buque grande, no ha mandado", reclamó.Finalmente, señaló que van cuatro pescadores fallecidos debido a que se arriesgan a la mar porque no tienen trabajo.Responsabilizó a la Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz, porque con la ampliación del puerto los dejó sin área para pescar."Eso es lo que está generando ASIPONA con los pescadores que nos estamos muriendo de hambre. Nos dan contratos miserables. ¿Qué hace el pescador? No vive porque somos cooperativas de 40 pescadores; ¿qué pasa? Tenemos que buscar nuestro producto de mar, ya son cuatro muertos".El pescador y exmarino Ángel Ramón Reyes de 56 años, quien tripulaba la lancha "Katia", continúa desaparecido. Sus compañeros y Capitanía del Puerto realizan la búsqueda de su cuerpo en tierra porque la marejada impide salir al mar.El otro pescador Mauro Delfín y su hijo ya se encuentran a resguardo, lograron salir luego de que la lancha colapsara.Los pescadores tienen pocas esperanzas de localizarlo, esperan ver el cuerpo flotar desde orilla porque traía chaleco salvavidas, sin embargo, dado que recibió un golpe en la cabeza y cayó en las redes, tiene pocas posibilidades de sobrevivir.“Estaban pescando y lo azotó contra la piedra y se golpeó la cabeza y quedó inconsciente, se está buscando para ver si aparece por ahí flotando porque traía chaleco, se busca por las piedras para ver si está por alguna parte flotando, primero es ver si está el cuerpo, es una corriente que no se puede compartir, el compañero con el que andaba pescando dice que traía chaleco y una bolsa como impermeable”, dijo Nicolás Rivera Ramírez, pescador que participa en la búsqueda.Sus compañeros lo identifican como un pescador responsable, retirado de la Secretaría de Marina Armada de México.“Era un buen pescador, nadador, retirado de la Marina, siempre ha sido buen compañero, es raro que haya venido a pescar así porque él sabía pero le tocó pasar eso a él”, dijo Teresa Moreno Jiménez.De la desaparición y encallamiento de la lancha tomó conocimiento Capitanía Regional del Puerto y Secretaría de Marina Armada de México, incluso Protección Civil del Estado.La búsqueda se mantendrá por tierra hasta que las condiciones por el frente frío permitan salir a la mar.