Navidad y calor hicieron repuntar ventas en playas de Veracruz Puerto

Comerciantes de la zona de playas de Veracruz, aseguran que tras el fin de semana navideño, sus ventas se han recuperado y confían que se mantendrá igual para el día 31 de diciembre y 1 de enero del 2022, para ellos, está regresando la actividad turística.Las condiciones del tiempo también ayudaron a que pudiera disfrutarse de las playas y con ello, se benefician en derrama económica.Para muchos comerciantes, esta zona turística tenía mucho tiempo que no registraba un arribo de personas tan importante después de la pandemia.“Lo que fue sábado y domingo si hubo algo de gente ya se empieza a recuperar todo otra vez”, comentó un comerciante.“Qué bueno que se haya levantado porque la verdad no te estaba yendo muy, muy mal sobre todo de venir a trabajar porque ya no veníamos”, comentó una vendedora de ropa de playa.A pesar de la situación sanitaria, los turistas que visitan el puerto de Veracruz disfrutan sin preocupaciones de las playas.“Gracias a Dios han respondido muy bien, la gente se ve muy tranquila, no se ven preocupadas, no se asustan si te acercas y no hay ningún problema todo tranquilo”.Las playas se mantienen abiertas y se hacen recomendaciones regulares a los bañistas.