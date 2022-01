Necesario adaptar infraestructura de Tuxpan para personas con discapacidad

Aunque se han tenido avances, la infraestructura urbana requiere de mayor adaptación pues fueron diseñadas sin pensar en las personas con discapacidad.Así lo señala Gabriel Cruz Reyes, presidente de Unidos por la Discapacidad sin Barreras A.C., quién estima que entre los 154 mil 600 habitantes de este municipio más de 24 mil enfrentan algún tipo de discapacidad y requiere de apoyo para su desarrollo e inclusión, señalóEl representante dijo que las personas con discapacidad son ahora más visibles, gracias a que se han hecho esfuerzos enfocados a la concientización social, pero atajó que aún están lejos de lograr la inclusión total, por lo que es un propósito avanzar en este tema durante este 2022.Con base al Censo de Población y Vivienda 2020, en el país se contabilizaron 6 millones 179 mil 890 personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa 4.9% de la población total, de las cuales 53% son mujeres y 47% son hombres.“Yo me quedé con el registro desde el 2015, desde entonces ya éramos más de 24 mil personas, no tengo la cifra exacta actual, pero, ahora creo han cambiado porque no a todos se les considera con discapacidad”, añadió Gabriel Cruz.Explicó que en algunos casos el Gobierno Federal limitó el término para definir a la discapacidad, a fin de ajustarlo a los lineamientos para la entrega de apoyos económicos de los programas sociales. “Han quitado muchas pensiones a personas con discapacidad, por lo mismo que ya no las considera en el ámbito de discapacidad”, explicó.Al margen de ello, añadió, que este sector de la población demanda acceso al empleo formal, oportunidad de desarrollo y de estudios, entre otras, además de la no discriminación y sí a la exclusión total, recalcó.