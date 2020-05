Necesario reforzar medidas de higiene en sitios aledaños a Orizaba: Sacerdote

El vocero diocesano, sacerdote Helkyn Enríquez Báez, consideró que las acciones que se están efectuando en Orizaba para evitar la propagación del COVID-19, deberían de ser replicadas por otros municipios, pues en algunas localidades aledañas a esta ciudad se percibe que las medidas de prevención no se han agudizado.



"Creemos que es necesario que se tomen medidas como las que atinadamente el municipio de Orizaba está realizando, porque esto coadyuva en situaciones donde algunas personas no generan la conciencia necesaria de las medidas de prevención".



Indicó que este es un modo de cómo se puede ayudar a que se tenga un mejor control y evitar el contagio dentro de la ciudad. "Incluso esperaríamos que otros municipios tomaran este tipo de medidas y que no lo dejaran a la libertad de los ciudadanos como lo están haciendo en otros municipios, donde no se han agudizado las medidas de protección, dejando en riesgo a los ciudadanos y echándole toda la responsabilidad a ellos".



Añadió que es cierto que los pobladores tienen su responsabilidad pero también los gobiernos deben hacer el mejor esfuerzo para que no haya mayor contagio del coronavirus.



En referencia al modelo centinela que estima los casos de coronavirus pero que contempla que por cada confirmado hay otros 8 a 12 más, indicó Enríquez Báez que este esquema no es el adecuado ante la posición que México ocupa en la realidad de la pandemia.



"Siempre conocer la realidad de las cifras lo más cercanas a lo que se vive ayuda a comprender mejor el problema y tomar las mejores medidas para evitar una propagación masiva y el colapso de los servicios de salud".



Por ello, dijo que es importante y necesario que se hagan mayor número de pruebas y aunque significa gasto, deben efectuarse. "Si se está pensando en obras que no son prioritarias, con mayor razón se tendría que invertir dinero que favorece la salud de los mexicanos mediante la realización de pruebas que puedan ayudar a conocer la realidad de esta situación".