Negocios “chicos” siguen sin conformar sus unidades de protección civil: PC Xalapa

El director de Protección Civil Municipal, Luis Sardiña Salgado, indicó que todavía hay comercios "chicos" que no conforman su unidad interna de protección civil, por lo que les hizo un llamado a que cumplan con esta disposición legal.Y es que acusó a algunos integrantes del sector privado minorista de no hacerlo y ante una emergencia se "lamentan" y piden el apoyo de las autoridades gubernamentales."El sector privado debe tener sus unidades internas pero el sector privado no está cumpliendo con todas las unidades internas, hay un sector privado parcial que sí cumple y otro que no cumple, cuando venga una emergencia, es cuando viene la lamentación y es cuando quieren el apoyo del Gobierno", criticó.Sardiña Salgado enumeró que el sector empresarial de grandes cadenas comerciales sí cumplen con este mandamiento legal, enumerando entre estos los supermercados y las plazas comerciales que hay particularmente sobre la avenida Lázaro Cárdenas, así como los que están en el centro de la ciudad."Los sectores empresariales grandes como Costco que inclusive hizo un simulacro hace un mes, por ejemplo los Súper Chedraui también cumplen, Sam's, Walmart, todos esos cumplen; pero hay mucho sector chico, caso concreto la zona de aquí donde están los mercados, muchos no cumplen", indicó.Acotó que si a esta situación se suman problemas hidráulicos, eléctricos y sanitarios, el riesgo es mayor al no tener sus dictámenes estructurales y un constante mantenimiento de sus instalaciones."Y ahí lamentan y quieren que el Gobierno les paguey si no tienen dictámenes antes de, no les vamos a pagar nada, vamos a aplicar la Ley, no, para qué vamos a sancionar, que se regularicen y que entiendan que la prevención en el mundo es prioritaria, nada más", reiteró el director de PC Municipal.Asimismo, detalló que esta unidad dentro de las empresas debe contar con planes y programas de emergencia interno y externo para que no sufran problemas, ni daños que lamentar cuando venga una eventualidad."Tenemos un documento que por Ley la gente la puede formar y si no, los podemos capacitar pero tiene que ser un gran número para podernos poner de acuerdo porque capacitar a uno por uno, nunca terminaremos porque tampoco tenemos todo el personal para nada más dedicarnos a la capacitación", señaló.El funcionario municipal apuntó que Protección Civil tiene además entre sus funciones la emisión de los dictámenes y análisis de riesgo y la atención de emergencias, incluyendo incendios como el ocurrido el pasado lunes y que demostró que las familias tampoco cuentan con un plan para evitar que ocurran situaciones de este tipo.