Negocios familiares de 24 Municipios podrán acceder a Programa de Apoyo Financiero

De los 212 Municipios de Veracruz, sólo 24 son considerados en el Programa de Apoyo Financiero en la Modalidad de Microempresas Familiares del Gobierno de la República, que este sábado entra en vigor.



Mientras que para la Modalidad Crédito Solidario a la Palabra, la cobertura podrá tener alcance nacional, según determine el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).



Los Municipios de Veracruz considerados en la cobertura del Programa de Apoyo en la modalidad Microempresa Familiar son:



Coatepec, Perote, Coatzacoalcos, Córdoba, Acayucan, Cosamaloapan, Cosoleacaque, Jáltipan, Tierra Blanca, Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Pánuco, Papantla, Poza Rica, Alvarado, Catemaco, San Andrés Tuxtla, Tantoyuca, Álamo, Tuxpan, Boca del Río, Veracruz y Xalapa.



De acuerdo a los Lineamientos del Programa, todas las Microempresas Familiares y los sujetos de derecho a un crédito solidario a la palabra que cumplan con los criterios de elegibilidad, recibirán 25 mil pesos como apoyo financiero.



El apoyo financiero está asociado al compromiso solidario de las personas beneficiarias para reembolsarlo a partir de un esquema que preserve el valor real de los recursos.



Para ello, se contará con tres meses de gracia y a partir del cuarto mes se realizarán 33 reembolsos mensuales.



Todas las Microempresas familiares beneficiadas harán un reembolso mensual de 823.70 pesos; mientras que los beneficiarios de los créditos solidarios a la palabra de 1 a 5 empleados el rembolso mensual será de 823.70 pesos; de 6 a 10 empleados, 835 pesos; de 11 a 50 empleados, 846.50 pesos; y de más de 50 empleados, 869.60 pesos.



El objetivo del Programa es contribuir a la permanencia de los Micronegocios ante la crisis económica derivada de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), tanto para salvaguardar su actividad económica como para mantener los empleos que generan.



Así como atender la necesidad de financiamiento de los Micronegocios, tanto en el sector formal como en el informal y la necesidad de financiamiento de las empresas con registro patronal en el IMSS que han preservado su plantilla laboral en el 2020.



Y está dirigido a los Micronegocios formales e informales en áreas urbanas y empresas que no hayan disminuido su plantilla laboral durante el primer trimestre de 2020, con afectaciones económicas derivadas de la emergencia sanitaria generada por la propagación del COVID-19.



Para la modalidad de microempresa familiar, se deberán cumplir con los siguientes criterios de elegibilidad:



Ser parte del Censo para el Bienestar, preferentemente; tener un Micronegocio no agropecuario con al menos seis meses de operación; estar ubicado en los municipios y demarcaciones enlistados en el Anexo 1 del presente Acuerdo y contar con un local, establecimiento o instrumento de trabajo.



En caso de existir disponibilidad presupuestaria, podrá atenderse a Personas Microempresarias no incluidas en el Censo del Bienestar. Para ello, la Secretaría difundirá ampliamente la forma de acceso al Programa.



Mientras que para la modalidad de Créditos Solidarios a la Palabra, se considerarán elegibles los Micronegocios con registro vigente en el IMSS, ya sean personas físicas o morales y que no hayan reducido su plantilla laboral durante el Ejercicio 2020 ni los salarios pagados a su personal.



Para los Créditos a las Microempresas Familiares, la selección se realiza a partir de la información socioeconómica recabada por la Secretaría del Bienestar, a través de las Delegaciones Estatales y Regionales de Programas para el Desarrollo, mediante un operativo de campo que se ha denominado Censo del Bienestar.



Y para los Créditos Solidarios a la Palabra, el IMSS, con base en el análisis del comportamiento que tuvieron las empresas con relación a su plantilla laboral y considerando la información que se registran en su plataforma en línea, determinará el padrón de personas o empresas elegibles.