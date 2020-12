El director de Asuntos Corporativos de Nestlé México, Juan Carlos Pardo, reconoció que la empresa “tiene que apechugar” y reconocer que este 2020 no pudieron construir la carretera que iría de su fábrica al libramiento de Coatepec, descartando que la pandemia de COVID-19 sea la causa, pues los trámites han llevado más tiempo del que consideraron.



Además, subrayó que la multinacional no está fomentando la construcción del gasoducto que atravesaría el pueblo mágico, Emiliano Zapata y Xalapa; aunque no descartó su eventual uso en beneficio de la fábrica de concretarse dicho proyecto a futuro.



En cuanto a la carretera, en entrevista Pardo aclaró que serviría para dejar de utilizar el antiguo camino conocido como “el túnel del amor”, por donde decenas de sus unidades transitan diariamente, generando inconformidad de los residentes de distintos fraccionamientos en Coatepec.



“Nos toca apechugar y reconocer que sí se ha atrasado (…), estamos a nada de que esto pueda salir (la carretera)”, dijo el Director de Asuntos Corporativos de Nestlé.



Detalló que la empresa compró 30 predios para conjuntarlos y gestionar las autorizaciones ambientales y de protección civil que permitirán construir el camino en los próximos 6 meses, según las propias estimaciones de Nestlé, aseverando que están gestionando los últimos trámites en los 3 órdenes de Gobierno.



“Está garantizada la inversión de más de 100 millones de pesos en lo que es la compra de terrenos, tecnología y construcción del camino”, anunció.



Detalló que la carretera constará de 10 metros de ancho, contando con una barrera de sonido para la etapa de operación, tal y como se utiliza en suburbios en Estados Unidos en beneficio de los vecinos.



“En cuanto a la obra civil es aplanar y hacer el camino junto con la plantación de árboles y la parte de un puente, con un desnivel casi pegado al libramiento, lo estamos haciendo ya”, refirió



Reiteró que el proceso para obtener los permisos fue “más difícil” de lo que pensaban, pero la empresa va por buen camino y ha notificado a los vecinos de La Orduña que se trabaja conforme a la Ley.



“No es echar culpas y el objetivo es generar una sana convivencia. También se buscará un proyecto ejecutivo de rehabilitación del camino conocido como túnel del amor”, aseguró Pardo.



Al respecto, el directivo lamentó que la población sólo quiere ver lo negativo en este asunto, así como en la construcción de la planta procesadora de café en el puerto de Veracruz y el tema del gasoducto en Emiliano Zapata, Xalapa y Coatepec, aunque en su opinión el proyecto tiene un objetivo residencial.



“Lo digo tajantemente; somos una empresa que compramos leche, café, cacao, azúcar, generamos empleos; sí estamos construyendo una fábrica en el municipio de Veracruz, sí damos donaciones y lo hacemos abiertamente porque eso está bien, eso no es favoritismo, es hacer las cosas bien. Generar suspicacias porque alguna persona, sea vecino o no, que lo demuestre con hechos; nosotros seguimos trabajando de la mano con este gobierno y seguiremos haciéndolo como lo hemos hecho con todos los Gobiernos a nivel nacional, a nivel municipal, estatal, porque es nuestra responsabilidad como empresa (…).



“Lo digo tajantemente y se lo hemos dicho al Gobernador, no estamos nosotros promoviendo el gasoducto de Coatepec, pero tampoco estamos en contra; no somos los principales usuarios”.



No obstante, Pardo reconoció que de concretarse el proyecto del gasoducto en la región podría ser utilizado por la empresa Nestlé.



“Si algún día la tecnología, con todas las salvedades que pueda tener y todas las aprobaciones que debe requerir pasa por ciertos lugares claro que estamos en condiciones de revisar si utilizamos o no el gasoducto (…); no estamos enfocados en el gasoducto, ahorita nuestro interés es darle una solución de largo plazo al camino por el que van a pasar nuestros camiones”, agregó.