A la fecha, en los espacios de la Universidad Veracruzana (UV) en la región de Orizaba y Córdoba no se han detectado problemas de bullying o compra-venta de drogas, señaló el vicerrector José Eduardo Martínez Canales.



Comentó que en ese sentido nunca les ha llegado algún reporte ni se ha detectado ninguna situación de ese tipo.



En cuanto al bullying, comentó que en ocasiones se ha recibido alguna inquietud por parte de los estudiantes, pero son situaciones leves que no pasan a mayores.



Consideró que esto se debe a que se cuenta con un estatuto que respalda a los jóvenes, pero también ahí se establece cuáles son las faltas, por lo que los estudiantes saben que hay conductas en las que no deben incurrir.



Aunado a ello, abundó, se cuenta con un Código de Ética el cual deben aplicar no solo en los espacios universitarios, sino fuera de ellos.



En cuanto a la seguridad en sus espacios, como es el caso de la USBI de Ixtaczoquitlán, señaló que no se tiene mayor problema pues el ayuntamiento les apoya con la vigilancia, independientemente de las medidas de seguridad que aplica la propia institución.



Indicó que son sabedores de todo lo que pasa en el estado y el país, por lo que se toman todas las medidas necesarias para la protección de los estudiantes y el propio personal.