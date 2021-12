Ni con nuevo forense... Fiscalía de Veracruz sigue lenta con identificar cuerpos

El activista Carlos Saldaña Grajales, del Colectivo Familiares Enlace Xalapa, reiteró la lucha contra los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE), dada la “lentitud” que tienen en la identificación de los cuerpos hallados en fosas clandestinas cercanas a la Capital.En ese sentido, expuso que la inauguración del Centro de Identificación Forense en Nogales, a principios de octubre, “desafortunadamente” no ha servido para agilizar esta tarea, lo cual le han cuestionado a la titular de la instancia de procuración de justicia, Verónica Hernández Giadáns.“El problema es la identificación, la lucha que tenemos contra Periciales por esa lentitud que llevan en la identificación de todos estos cuerpos o restos que se han encontrado (…) desafortunadamente para nosotros no, incluso la Fiscal General nos ofreció que una vez estuviera inaugurado, se iban a hacer esas exhumaciones que nosotros exigimos pero no”, cuestionó.Saldaña Grajales, quien busca desde hace una década a sus hijos Carla Nayeli y Jesús Alberto, desaparecidos en Xalapa desde del 2011, expuso que desde el colectivo que integra han pedido que se revisen los panteones de Palo Verde, El Chico, Coatepec y Cosautlán.“Todos estos panteones que sabemos tienen fosas y lo tenemos comprobado con documentación, entonces es una lentitud por parte de la Fiscal porque ella dijo que se iba a dar prioridad a todo eso pero sabemos que no nada más son éstos, son muchísimos en todo (el Estado), tenemos La Guapota que cada rato están saliendo cuerpos y otros puntos positivos que nos ha tocado trabajar”, manifestó.Enumeró que en uno de estos predios se hallaron tres cuerpos y en otro, cinco, que siguen sin identificar; criticando a Hernández Giadáns por negarse a platicar con los colectivos para ofrecerles las razones de la lentitud del proceso.“Es algo que le hemos pedido desde hace tiempo, al principio el pretexto era de que ella no era la Fiscal, sino la encargada de despacho pero ahora que es Fiscal, ni así hemos tenido las acciones que necesitamos que se hagan”, reiteró el padre de familia.Carlos Saldaña Grajales acusó que la no intervención en estos cementerios se debe a la falta de voluntad política y desidia y no de recursos, “porque el presupuesto lo tienen, la Fiscal siempre nos había dicho, incluso tiene apoyos por la Comisión Nacional de Búsqueda y otras instituciones para identificar todos estos cuerpos”.Recordó que en el panteón de Palo Verde, en Xalapa, quieren que se realicen 385 exhumaciones; 29 en el de El Chico; seis en Coatepec y una fosa en Cosautlán que presumen tiene 15 cuerpos enterrados ilegalmente.“En La Estanzuela tengo entendido y sabido por personas que nos han dado información que también en esos panteones se hicieron inhumaciones clandestinas, serían alrededor de 500 las que se requieren y obviamente de La Guapota que son muchos los que están saliendo”, reafirmó.