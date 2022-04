Ni Cuitláhuac ni su Gabinete tendrán vacaciones de Semana Santa

El Gobernador de Veracruz y su Gabinete no tendrán vacaciones esta Semana Santa, adelantó el propio mandatario Cuitláhuac García Jiménez, pues darán continuidad a sus actividades.Entrevistado al concluir el “Banderazo del periodo vacacional de Semana Santa 2022”, el titular del Ejecutivo dejó en claro que el objetivo es estar pendientes y atentos para atender cualquier situación que se pudiera presentar.“Nosotros no, nosotros nos quedamos, yo me quedo, el Secretario de Gobierno, todos nos quedamos a atender”, dijo.Además, exhortó a los Alcaldes de los 212 municipios del Estados a hacer lo mismo. “Les exhortamos, creo que todos y todas van a estar pendientes”.García Jiménez manifestó que desde varios fines de semana los destinos de playa de la entidad registraron ocupación total, principalmente la conurbación Veracruz-Boca del Río.“Hemos tenido varios fines de semana con una ocupación hotelera del cien por ciento, sobre todo en el puerto de Veracruz, en la zona conurbada, esperemos que pase el fin de semana para ver cómo va”.De igual modo, Cuitláhuac García descartó que haya algún punto de riesgo para los visitantes o focos rojos en materia de seguridad, “no, todos vamos actuar de manera coordinada”.Finalmente, reiteró que las condiciones están dadas para las vacaciones de Semana Santa, donde de acuerdo con los pronósticos, se prevé buen tiempo para el esparcimiento y donde los 700 kilómetros de playas están limpios gracias a la colaboración de la población, prestadores de servicios y Ayuntamientos.“Quiero felicitar a la ciudadanía que se coordinaron con Alcaldes, porque procuraron mantener todas las playas limpias de todo el Estado; en los más de 700 kilómetros de litorales, empezamos el periodo de vacaciones con playas limpias. Todas las condiciones están dadas”, finalizó el Gobernador de Veracruz.