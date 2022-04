Ni desapariciones ni los secuestros han disminuido: Colectivo de Orizaba-Córdoba

Aunque las autoridades puedan tener otros datos, ni las desapariciones ni los secuestros han disminuido, por el contrario, siguen ocurriendo y así lo hacen ver las fichas que salen día a día, indicó la representante del Colectivo de Familiares de Desaparecidos Orizaba-Córdoba, Araceli Salcedo Jiménez.Señaló que a su teléfono le llaman personas que tienen familiares desaparecidos y que les piden el asesoramiento o acompañamiento.Agregó que, aunque hay algunas personas que acuden a las fiscalías para interponer la denuncia correspondiente, en ocasiones se encuentran con personal que les dice que tienen que esperar y pasar días, a pesar de que esto ya no es así.Lamentó que quienes atraviesan por esta situación se encuentren con servidores públicos que no son empáticos ni sensibles.La representante del Colectivo mencionó que, por otra parte, el gobierno señala que todo está mejor, que van disminuyendo los delitos, pero quienes se ven expuestos a ellos no creen que sea así y al menos en el caso de las desapariciones no se ve que vaya a la baja, por el contrario, se sigue incrementando.Sobre los secuestros, indicó que también están ocurriendo, pero mucha gente lo calla porque les da miedo y entonces ni siquiera lo denuncian.