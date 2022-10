Ni diputados pueden “meterse” en caso del Ayuntamiento de Lerdo de Tejada

Han pasado más de 10 meses que María Esther Arróniz López, síndica del Ayuntamiento de Lerdo de Tejada está en funciones de presidenta municipal, debido a la detención del alcalde electo Fabián “N” por el presunto delito de secuestro y hasta el momento, el Congreso del Estado no ha resuelto sobre el caso.De acuerdo con la Ley Orgánica del municipio Libre, si la ausencia de un alcalde no supera los 60 días, lo suplirá el síndico del Ayuntamiento.Pero si la ausencia supera los 60 días, el Cabildo debe notificar al Congreso del Estado para que el Pleno o la Diputación Permanente, en su caso, llame al suplente respectivo.Al respecto, Janix Lilian Castro, diputada local por el Distrito de San Andrés Tuxtla, dijo que no la dejan “meterse” a opinar sobre el caso del referido Ayuntamiento, que al momento violenta la Ley Orgánica del municipio Libre al no estar constitucionalmente conformado.“De ese tema no, ya se nos dijo (…) de eso ya nos dijeron que no nos metiéramos”.Incluso, Ángel Vichi Lara, alcalde suplente, quien también fue privado de su libertad horas antes de rendir protesta de Ley, pero que fue liberado, ha solicitado que sea llamado para que asuma la titularidad del Ayuntamiento.La solicitud la presentó desde el 15 de marzo y hasta el momento no se ha dictaminado.