Ni fifís ni chairos... Algunos pretenden dividir a mexicanos, critica Arzobispo

El arzobispo de de Xalapa, Jorge Carlos Patrón Wong, criticó que personajes públicos pretendan dividir a mexicanos con cuestiones de clase o hasta de color de piel.“Vivimos en una realidad en México donde tenemos personajes públicos que todos los días tratan de dividirnos, nos separan entre ricos y pobres, nos separan por el color de piel, culturas y educación. Y todo ese discurso todos los días es división, separarnos”, dijo durante la homilía de este domingo.Al respecto, consideró que los seres humanos nos encontramos juntos durante las situaciones de vida más importantes y más difíciles.“Para los mexicanos, al final no cuentan nuestras diferencias, porque ante un desastre, ante una situación nada fácil en nuestra patria; de violencia, de impunidad o corrupción ¿quién está libre, quién no sufre?, todos sufrimos”, dijo Patrón Wong.El Arzobispo destacó que las diferencias no protegen a los mexicanos ante la adversidad, sino que hasta se comparten.“Cuando hay una enfermedad no hay diferencias, cuando hay un dolor en la familia no hay diferencias, cuando uno tiene que enfrentar la muerte no hay diferencias, cuando uno tiene situaciones familiares difíciles o de trabajo o económicas no hay diferencias, todos tenemos fragilidades y somos débiles”.El Arzobispo instó a unirse en los momentos difíciles, desde problema familiares hasta las dificultades que enfrenta día con día el país.“Vamos a unirnos en aquello que nos duele, vamos a unirnos en aquellas enfermedades que nos están acabando y no solamente enfermedades físicas, son enfermedades morales, enfermedades de relaciones, enfermedades de la manera en que nos quieren hacer reaccionar ante las dificultades de México”.