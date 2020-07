Ni una escuela del país puede regresar a clases sin semáforo verde: SEP

El regreso a las clases presenciales en todo el país no será a disposición de cada escuela, sea pública o privada, aclaró el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán.



Por sus redes sociales, el funcionario reiteró que el retorno a las aulas será presencial, sólo si el semáforo por el COVID-19 se encuentra en verde.



El objetivo es evitar riesgo a la salud de los estudiantes, por lo que aclaró lo expuesto en algunos medios de comunicación, donde se informó que el regreso a clases sería decisión de cada escuela.



Por lo anterior y de manera enfática, Moctezuma Barragán dejó en claro que ningún plantel educativo en el país, público o privado, tiene la potestad para decidir en qué momento regresan a clases presenciales, pues es una decisión que se toma desde nivel central y con base en la información de las autoridades de salud.



“La información que se requiere para regresar es una información de salubridad pública, es una información del Consejo de Salubridad General y de la Secretaría de Salud, por ello no cambia en lo más mínimo la instrucción, semáforo verde en primer lugar por seguridad de todos nosotros y después abrir las escuelas por Estado, eso es lo oficial y mando este mensaje para que no haya confusiones, la salud es primero”, expuso.



Es así que, la actividad presencial en las escuelas dependerá de la situación epidemiológica y el color del semáforo de cada Estado del país.



“Publicaron que declaré que cada escuela iba a decidir cuándo regresar a clases, esto es falso, porque lo he dicho varias veces y lo repito el día de hoy, solamente cuando haya semáforo verde, esto quiere decir cuando las condiciones sean de seguridad para toda la sociedad y todas las restricciones sanitarias se hayan levantado, por Estado se va a decidir regresar a clases, esa es la postura oficial de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal”, recalcó.



Por tanto, el retorno de manera presencial a las escuelas está condicionado a que haya semáforo “verde”, así como también a la semaforización de los diferentes Estados y Municipios.